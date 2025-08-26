Riprendono i lavori a Le Case: asfaltatura, nuova segnaletica e “zona 30” lungo le strade

Scarlino (Grosseto). A breve ripartiranno i lavori nella frazione Le Case di Scarlino per completare il ripristino dell’asfaltatura della strada. Successivamente, sarà installata la nuova segnaletica orizzontale e verticale, verranno posizionati i dissuasori per la velocità e sarà potenziata l’illuminazione pubblica.

L’intervento prevede anche l’introduzione della “zona 30”, con limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari. La misura, già formalizzata con ordinanza comunale, nasce con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti in un’area a forte carattere residenziale.

«Si tratta di un intervento atteso e importante per la nostra comunità – afferma il sindaco Francesca Travison – perché la messa in sicurezza de Le Case è una priorità dell’amministrazione comunale. Con la nuova asfaltatura, la segnaletica, i dissuasori e l’illuminazione, restituiremo ai cittadini una strada più sicura e più vivibile».

Sulla stessa linea l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli: «Con l’istituzione della zona 30 e con gli attraversamenti pedonali rialzati vogliamo ridurre la velocità dei veicoli e rendere la viabilità più sicura. È un progetto che unisce manutenzione, sicurezza stradale e qualità della vita, elementi fondamentali per chi abita e vive quotidianamente questa zona».