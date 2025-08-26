Home Costa d'argentoFamiglia intrappolata in auto fra i boschi: soccorsa dai Carabinieri
Famiglia intrappolata in auto fra i boschi: soccorsa dai Carabinieri

L'episodio è accaduto a Monte Argentario

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). I Carabinieri Forestale del Nucleo di Orbetello sono intervenuti a seguito di una richiesta della centrale operativa in località Sguazzatoio, nel comune di Monte Argentario, per prestare soccorso a due turisti e alla loro figlia.

Questi, infatti, essendosi inoltrati nella parte centrale del promontorio dell’Argentario e avendo percorso una strada notevolmente dissestata e senza sfondo con la propria auto, non riuscivano a ripercorrerla in senso contrario a causa della forte pendenza e del fondo sdrucciolevole.

Nonostante le numerose difficoltà dovute alla strada molto impervia e alle temperature elevate, i militari sono riusciti a raggiungere la famiglia con la quale, nel frattempo, si sono tenuti in costante contatto telefonico per assicurarsi delle sue buone condizioni di salute.

Dopo le necessarie valutazioni, tramite la locale centrale operativa, è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a far in modo che il veicolo potesse riprendere la normale circolazione.

