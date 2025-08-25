Lavori di AdF: possibili disagi in paese

Home Colline MetallifereLavori di AdF: possibili disagi in paese
L'intervento è in programma giovedì 28 agosto

Gavorrano (Grosseto). Giovedì 28 agosto AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione programmata e non differibile sulla rete idrica in via Veneto.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 14.00, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Veneto fino al civico 108, via Nenni, via delle Scuole, via Matteotti, via Piave, via San Giuliano martire e tutto il centro storico. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.00.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

