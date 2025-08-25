Stelle doppie e sistemi binari: se ne parla in un incontro all’osservatorio astronomico

Roselle (Grosseto). Venerdì 29 agosto, alle 21.30, all’osservatorio astronomico di Roselle, si parlerà di stelle doppie e sistemi binari; la maggior parte delle stelle che osserviamo nella volta celeste non sono singoli punti ,ma un insieme di più stelle di colori diversi e spesso sono legate gravitazionalmente tra loro… che il sole sia un’eccezione?

Ci sarà come relatrice la dott.ssa Chiara Pica, responsabile delle risorse umane dell’Amsa, membro della Società geologica italiana, dell’Associazione italiana di vulcanologia, della Società astronomica italiana e dell’Unione astrofili Italiani, laureata magistrale in psicologia ha una formazione universitaria in astrofisica e geologia dove si è distinta in corsi universitari di terzo livello.

Meteo permettendo, seguiranno le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola, in caso contrario sarà proiettata la volta celeste al maxischermo.

Per partecipare è necessario prenotare ad amsa.grosseto@gmail.com