Cinema, letteratura e spettacolo: una settimana ricca di eventi in paese

Il programma delle iniziative a Capalbio

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Sarà una settimana all’insegna dell’intrattenimento e della cultura, quella di Capalbio.

Al Nuovo cinema Tirreno oggi, lunedì 25 agosto, ci sarà “La città proibita” di Gabriele Mainetti, mentre martedì 26 agosto sarà la volta di “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis (in anteprima) e il 28 “Mission: Impossible” di Christopher McQuarrie. Il mese si chiuderà il 31 agosto con “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci.

Tutte le proiezioni cominceranno alle ore 21.30. Eccetto quelli di oggi, lunedì 25 agosto, e del 31 agosto in cui, grazie a Cinema revolution, il biglietto avrà il prezzo ridotto a 3.50 euro, il biglietto costerà 7.50 euro.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Mercoledì 27 agosto alle 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, il nono appuntamento della rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani.

Dopo il Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta” di venerdì 29 agosto, sabato 30 agosto, alle 21.45, in piazza dei Pini si terrà “La ballata di Tiburzi e Puccini”, lo spettacolo a cura di Confine Zero. Una ballata, accompagnata dalla fisarmonica del cantastorie David Vegni, che racconta l’incontro-scontro tra Giacomo Puccini e Domenico Tiburzi, due personalità leggendarie, distanti, ma accomunate dagli ideali che da sempre rappresentano la Maremma: la semplicità e l’ostinata passione per la libertà. Un insieme di note e di parole in cui le voci dei protagonisti di questa storia possono riecheggiare proprio in quella terra che entrambi amavano.

