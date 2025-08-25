Home Colline Metallifere8&8=16 in concerto gratuito: tributo agli 883 in piazza
8&8=16 in concerto gratuito: tributo agli 883 in piazza

L'iniziativa è in programma martedì 26 agosto

Scarlino (Grosseto). Scarlino Scalo si prepara a vivere una serata di musica e divertimento con il concerto della cover band 8&8=16, tributo ufficiale agli 883, in programma martedì 26 agosto alle 21.30 in piazza Gramsci. L’ingresso è gratuito.

Il concerto

Una produzione locale che sta conquistando l’Italia intera grazie al trascinante coinvolgimento del pubblico sulle note dei grandi successi degli 883. Cinque ragazzi cresciuti ascoltando Max Pezzali e Mauro Repetto, che hanno iniziato a cantarne i brani nelle sale giochi e che oggi portano sul palco quegli stessi testi capaci di raccontare la vita quotidiana e le emozioni di una generazione, a partire dagli indimenticabili anni ’90.

Reduci dal grande successo del Capodanno a Siena, gli 8&8=16 sono impegnati in un tour estivo fitto di appuntamenti tra locali e piazze prestigiose.

