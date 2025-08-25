Home AttualitàMuore nipote di una storica partigiana: il cordoglio dell’Anpi
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Muore nipote di una storica partigiana: il cordoglio dell’Anpi

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Il coordinamento Donne “Licena Rosi Boschi” e la sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto condividono con la comunità maremmana “il dolore per la prematura scomparsa del nipote di Licena, Carlo Boschi, avvenuta venerdì 22 agosto in tarda serata”.

“Uomo sensibile, gentile, intelligente, aveva lavorato con noi per organizzare  iniziative volte a presentare il coordinamento alla cittadinanza, per  rendere sempre vivi alla memoria dei maremmani i valori delle Resistenza e far conoscere quello che la nonna aveva rappresentato per la nostra città prima come partigiana combattente, poi durante la ricostruzione del Paese come assessora all’Istruzione, prodigandosi per la riapertura delle scuole bombardate, convinta che senza istruzione non può esistere alcuna  libertà – continua la nota dell’Anpi -. Carlo non ha avuto esitazioni a mettersi in gioco, a raccontare della propria famiglia, dei valori respirati fin dall’infanzia, delle famiglie Rosi e Boschi, socialiste e comuniste”.

“Anche se molti partigiani non volevano parlare, non volevano raccontarsi, le donne in particolare, spesso proprio  dimenticate o sottovalutate nei loro ruoli attivi, Carlo aveva colto il meglio degli stati d’animo, delle emozioni, dell’intimità con la nonna, ce l’ha fatta conoscere da vicino ed è riuscito a farcela amare ancora di più. Carlo rappresenta la memoria attiva della famiglia, con la sua grande capacità di trasmettere anche alle generazioni future i valori profondi della nostra Resistenza fondanti la nostra amata Costituzione – termina il comunicato -. Con infinita riconoscenza e rimpianto, ci mancherai Carlo. Condoglianze a tutta la famiglia “.  

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Bacetti: “Sanità toscana da rifondare,...

Salvano uomo che minaccia di lanciarsi dalle Mura:...

La Luna: il mega yacht a vela lungo...

Aperifrasca: un viaggio nel gusto per le vie...

L’Albero dell’Accoglienza illumina il paese: inaugurato il monumento...

“Mister Italia 2025”: anche un ragazzo maremmano in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: