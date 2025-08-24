“Tutto ’75-’25”: concerto gratuito di Eugenio Finardi

Arcidosso (Grosseto). La terza edizione di “Arcidò”, la festa di fine estate di Arcidosso, ospita uno degli artisti più amati e originali della canzone d’autore italiana: Eugenio Finardi.

Mercoledì 27 agosto, alle 22.00, in piazza della Riconciliazione, il pubblico potrà vivere un emozionante viaggio musicale con il concerto “Tutto ’75-’25”, che celebra i cinquant’anni dal primo album del cantautore milanese.

Dopo il successo di “Euphonia Suite”, con oltre 80 date in tre anni, Finardi propone uno spettacolo che ripercorre mezzo secolo di carriera attraverso i suoi brani più significativi, dagli intramontabili classici come “Musica ribelle” ed “Extraterrestre” fino ai pezzi del nuovo omonimo album “Tutto”, caratterizzato da sonorità innovative e testi capaci di raccontare il presente con lucidità e profondità.

Sul palco, insieme a lui, i musicisti Giuvazza Maggiore (chitarra, loop, cori) e altri talentuosi compagni di viaggio, per un concerto in cui la voce unica di Finardi – duttile, intensa e ricca di sfumature – diventa protagonista di un dialogo diretto con il pubblico, rendendo ogni canzone un’esperienza viva e irripetibile.

Cena prima del concerto – Aperifrasca

A partire dalle 19.30, nel centro storico, sarà possibile partecipare all’Aperifrasca, la cena itinerante con ticket (25 euro) che propone un ricco menù a base di prodotti tipici e vino biologico Montecucco Doc.

Il biglietto comprende: calice e vino del Distretto biologico del Consorzio del Montecucco, antipasto misto, assaggio di due primi, assaggio di due secondi, dolce.

Il concerto, a ingresso gratuito, è uno degli appuntamenti di punta del ricco programma di “Arcidò” 2025, che dal 26 al 31 agosto animerà il borgo amiatino con musica, teatro, laboratori, incontri e sapori del territorio.

Informazioni

Comune di Arcidosso – Pro Loco Arcidosso

e-mail locoarcidosso@yahoo.it – Tel. 366.7472612

Foto di Fabrizio Fenucci