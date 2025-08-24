Ombrone, l’Unione dei Comuni: “Bene confronto su tagli, tutela ambientale è priorità”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). In merito alle recenti dichiarazioni del professor Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma, relative al progetto di taglio di 19 ettari di vegetazione lungo le rive dell’Ombrone nella zona del Diversivo, l’Unione dei Comuni Colline Metallifere intende precisare la propria posizione.

“Come Unione abbiamo scelto di andare oltre le sole prescrizioni normative, chiedendo ad Almaeco un ulteriore approfondimento al proprio comitato tecnico-scientifico – si legge in una nota -. Una decisione presa con la convinzione che la tutela ambientale rappresenti un valore imprescindibile e che un confronto serio e documentato sui potenziali rischi sia lo strumento migliore per garantire equilibrio tra sicurezza idraulica e salvaguardia degli ecosistemi. Le osservazioni sollevate dal Parco della Maremma, che mettono in luce i possibili effetti sulla biodiversità fluviale e costiera, oltre al rischio di aumento della velocità delle piene, trovano riscontro nell’impostazione che l’Unione dei Comuni ha voluto dare: non limitarsi a una lettura burocratica delle autorizzazioni, ma stimolare un dibattito tecnico e scientifico trasparente, utile anche a valutare se l’attuale quadro normativo sui tagli fluviali necessiti di ulteriori aggiornamenti e correttivi”.

“Abbiamo ritenuto doveroso – afferma Giacomo Termine, presidente dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere – attivare una riflessione più ampia, coinvolgendo il comitato tecnico-scientifico di Almaeco, perché crediamo che la tutela ambientale e la sicurezza idraulica non debbano mai essere considerate in contrapposizione. La ricerca di un equilibrio è fondamentale e ogni valutazione che consenta di migliorare la normativa e la gestione delle aree fluviali va nella giusta direzione. Per questo, il confronto con il mondo scientifico e con le istituzioni preposte rappresenta per noi un passaggio non solo utile, ma necessario”.