Festa del cinema di mare: Bebbe Fiorello ospite della manifestazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Penultima giornata in programma per la Festa del cinema di mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi, martedì 26 agosto, a Castiglione della Pescaia.

Sarà l’attore e regista Giuseppe Fiorello il super ospite atteso alle 19, all’Orto del Lilli, nel centro del paese maremmano, per l’ormai consueto incontro pubblico insieme al direttore artistico Giovanni Veronesi.

Il programma

Il programma inizierà alle 17.30, alla biblioteca “Italo Calvino”, con la proiezione di “Lisca bianca” (56′) di Giorgia Sciabbica e Giuseppe Galante, presentato dal giornalista Gabriele Rizza; il film racconta la storia di Lisca bianca II, una barca a vela che da circa 40 anni “cambia la vita delle persone”. Lisca bianca è stata prima una casa ed è poi divenuta una “comunità”. I coniugi Albeggiani, che l’avevano sognata e poi trasformata in realtà, e a bordo della quale fecero il giro del mondo, lasciano oggi il testimone a Marco e Andrea, skipper attuali della barca. Lisca diventa dunque un’occasione di riscatto per giovani con fragilità, come Gioele, adolescente impegnato in un percorso di giustizia riparativa. Un viaggio tra passato e presente, per scoprire come questa imbarcazione, rinata dalle sue ceneri, continua a ispirare sogni di libertà.

Dopo l’intervista all’Orto del Lilli, Fiorello incontrerà il pubblico anche al Cinema Castello, alle 21,15, per la proiezione di “Stranizza d’amuri” (2023, 134′), suo film d’esordio alla regia, presentato per l’occasione insieme a Veronesi. Ambientato in Sicilia nel 1982, il lungometraggio racconta la storia di due adolescenti che sognano di vivere il loro amore senza paura. Gianni e Nino si incontrano per caso e poi si amano per scelta. Il loro amore sarà puro e sincero, ma non può sottrarsi al pregiudizio del paese che non comprende e non accetta. “Stranizza d’amuri” racconta il sogno di amarsi senza paura.

La serata si chiuderà con un appuntamento atteso nell’ambito della Festa: la proiezione de “Il vecchio e il mare” (di John Sturges con Spencer Tracy, Felipe Pazos, Harry Bellaver; 86′, Usa, 1958) sulla barca MN Afrodite (Molo di Ponente, ore 21.45), per il programma de “I classici sul mare”; presenta il giornalista e scrittore Norberto Vezzoli.

La maggior parte degli eventi in programma è ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito https://festadelcinemadimare.com/

Il programma della decima edizione si chiuderà mercoledì 27 agosto con uno degli ospiti più attesi di quest’anno, Giuliano Sangiorgi; la proiezione pomeridiana alla biblioteca “Calvino” dei cortometraggi finalisti dei Premi Mancini e Parigi; la proiezione serale, al Cinema Castello, del film di Giovanni Veronesi, “Non è un paese per giovani“.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto, Rrd (Roberto Ricci Design), Nasdaq, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club velico di Castiglione della Pescaia, Lega navale italiana, Associazione Kansassiti; con il patrocinio di Anec.