“Sinfonie d’estate”: nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Sinfonie d’estate” organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, e dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – torna venerdì 22 agosto in piazza Solti a Castiglione della Pescaia con un altro concerto a ingresso gratuito.

Il concerto

In scena l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Claudio Cohen con Ida Magdalena Riedel (nella foto) al violoncello solista. Il programma prevede l’esecuzione dell’Ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, del Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107 di Dmitrij Shostakovich e della Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig Van Beethoven.

Claudio Cohen è direttore principale e direttore artistico dell’Orchestra sinfonica del Teatro nazionale “Cláudio Santoro” di Brasilia. Ha partecipato alla scena musicale del Brasile e all’estero come direttore d’orchestra, nonché come artista ospite dei principali festival e stagioni musicali. È stato membro del Quartetto di Brasilia, con il quale ha girato il Brasile, l’Asia, le Americhe e l’Europa. Come direttore d’orchestra si esibisce in Messico, Usa, Austria, Germania, Ungheria, Serbia, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Finlandia, Italia, Argentina, Cile, Ecuador, Qatar, Repubblica Ceca, Spagna, Israele, Romania, Cina e Azerbaijan. Nel 2024 ha diretto un concerto dell’Orchestra sinfonica di Stato dell’Azerbaigian nel programma ufficiale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Baku.

Ida Magdalena Riedel ha ricevuto le prime lezioni di violoncello all’età di cinque anni. Dopo aver terminato la scuola, nel 2020 ha iniziato il corso di laurea all’Università privata di musica “Stella Vorarlberg” di Feldkirch nella classe di violoncello di Mathias Johansen e successivamente ha studiato come studentessa Erasmus nella classe di violoncello di Brotbek a Stoccarda. Nel febbraio 2025 ha ricevuto il 2° premio al II Concorso internazionale di violoncello di Milano. Ha ricevuto il 1° premio al VI Premio internazionale di musica “Lazlo Spezzaferri” di Verona, al concorso online Montfort International Cello Competition e ai Golden Classical Music Awards – International Competition di New York, debuttando alla Carnegie Hall nel dicembre 2024 in occasione del concerto dei premiati. Si esibisce regolarmente con ensemble di varie formazioni di musica da camera. Suona il violoncello “Ida”, che è stato realizzato appositamente per lei nel 2014 e alla cui costruzione ha partecipato sotto la guida di Antonio Menzel.