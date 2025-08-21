Hotel senza linea telefonica e internet da un mese: “Perdita di clienti e danno d’immagine”

Vetulonia (Grosseto). Dal 22 luglio scorso, la linea telefonica (voce e dati) dell‘Hotel Resort Vatluna di Vetulonia risulta essere inutilizzabile sia in entrata che in uscita, con conseguente impossibilità sia di ricevere che di effettuare chiamate, nonché di connettersi ad Internet.

Al contempo, i clienti presenti non possono usufruire del servizio Wi-fi fornito dal Resort.

Evidente come l’impossibilità di ricevere chiamate impedisce ai potenziali clienti di contattare l’hotel e di prenotare un soggiorno nella struttura.

Alla perdita di clientela, deve sicuramente aggiungersi anche il gravissimo danno d’immagine subito dal noto ed apprezzato Hotel Resort Vatluna.

La maggior parte delle prenotazioni avviene telefonicamente e l’assenza della linea voce sta causando alla struttura una massiccia perdita di clientela, con conseguente incalcolabile danno d’immagine. L’impossibilità di accedere ad Internet, peraltro, impedisce di gestire anche le prenotazioni effettuate online.

Molti clienti che volevano tornare a soggiornare al Resort Vatluna ed altri che volevano provare la struttura sono stati costretti a rivolgersi altrove proprio per l’impossibilità di contattare l’hotel. La maggior parte di costoro, non ricevendo alcuna risposta, ha creduto che il Resort fosse chiuso ed ha optato per altre mete.

Per di più, è da considerare che tale guasto non è l’unico che ha interessato la struttura, visto che di fatto, nell’ultimo anno il periodo di mancata fruizione dei servizi contrattualizzati è stato di gran lunga superiore a quello in cui è stato possibile effettuare e ricevere chiamate, nonché connettersi ad Internet.

Più in generale, tali disservizi interessano l’hotel ormai da anni. Già nell’estate del 2023, il titolare dell’Hotel Resort Vatluna si era visto costretto a rivolgersi al Tribunale civile di Grosseto per richiedere l’immediato ripristino della linea, inutilizzabile da mesi.

A nulla sono valsi i reiterati solleciti effettuati al servizio Ccienti di Telecom Italia e nessun tecnico si è recato presso l’Hotel Vatluna.

Il legale rappresentante della società proprietaria del Resort si è visto costretto a rivolgersi nuovamente allo studio legale dell’avvocato Riccardo Cavezzini, conferendogli mandato per la redazione ed il deposito di un ricorso d’urgenza.

Il ricorso è già stato depositato ed il Tribunale di Grosseto ha fissato l’udienza al 10 settembre prossimo.

L’Hotel Resort Vatluna ha però necessità di tornare ad utilizzare immediatamente la propria linea telefonica sia in entrata che in uscita, quantomeno per mitigare i già ingenti danni subiti nel corso della stagione estiva.

Anche i clienti presenti all’interno della struttura si stanno lamentando dell’impossibilità di poter fruire della linea telefonica e della connessione ad Internet.