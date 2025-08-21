Danza e spettacolo in nome della solidarietà: due iniziative per aiutare La Farfalla

Follonica (Grosseto). Tornano le serate di spettacolo e solidarietà a Follonica, organizzate da La Farfalla – Cure palliative Odv con il patrocinio del Comune di Follonica.
Il programma
Sabato 23 agosto, alle 21.15, in piazza Guerrazzi, la Asd All Dance World presenta una serata di danza ed energia sotto le stelle, dove la magia dei mitici anni ’90 incontra la solidarietà. Sul palco, oltre ai ballerini della All Dance World, ci saranno anche i ragazzi di “Casina Mia” e Claudio Romagnoli con Tiziana Serafin. Inoltre, direttamente da Piombino, la scuola di ballo Dance Revolution porterà estratti dal loro nuovo spettacolo 2025 dal titolo “Pianeta Terra”.
Domenica 24 agosto, alle 21.00, sul palco di piazza Guerrazzi va in scena lo spettacolo “Amici per sempre”, presentato da Claudio Romagnoli e dal Gruppo Volontari Città di Follonica.
Le due manifestazioni si pongono l’obiettivo, oltre che di intrattenere, anche di contribuire alla diffusione delle attività di aggregazione, socializzazione, solidarietà e sensibilizzazione nei confronti dell’opera svolta dall’associazione La Farfalla.
L’ingresso ai due eventi è gratuito.
Per el’ventuale annullamento causa maltempo consultare i social delle associazioni.