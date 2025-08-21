Maltempo in Maremma, continuano le chiamate di soccorso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento ore 9.30: caduti oltre 90 millimetri nel territorio comunale di Manciano in un’ora e mezza di pioggia nella notte, ad una velocità di 40mm/h. La zona più flagellata è stata la parte sud del comune (Marsiliana). Il servizio di Protezione civile della Misericordia si è attivato con una ronda di controllo su tutto il territorio comunale e al momento non viene rilevata alcuna criticità alla viabilità, nè criticità idrauliche in fossi e torrenti. Continuerà il monitoraggio dell’evento fino al suo esaurirsi.

Aggiornamento ore 9.21: due interventi per soccorso a persona nel comune di Orbetello da parte del personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello.

Il primo si è verificato all’interno di un’attività commerciale, dove gli avventori di un ristorante, probabilmente preoccupati per l’avanzare dell’acqua, sono stati accompagnati fuori dalla squadra e messi in sicurezza.

Il secondo riguarda il recupero di una persona nel centro abitato di Albinia, rimasta ferma con l’auto, con l’acqua che stava salendo e che aveva già invaso l’abitacolo. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad al estrarre il conducente ed unico passeggero dell’auto e a rimuovere il mezzo per liberare la viabilità.

Grosseto – Continuano ad arrivare chiamate di soccorso per danni d’acqua ed ostacoli alla viabilità dovuti alle raffiche di vento della notte scorsa alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Grosseto.

Circa 50 gli interventi effettuati dalla mezzanotte di oggi sulla provincia di Grosseto per danni e problemi causati dal maltempo.

Non si registrano al momento persone coinvolte in eventi importanti, ma emergenze legate alla viabilità pubblica, alla stabilità di parti di edifici a causa di infiltrazioni ed allagamenti.