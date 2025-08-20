“Tutto quello che le donne (non) dicono”: Francesca Reggiani in scena a Capalbio

Aggiornamento mercoledì 20 agosto, ore 13.48: causa maltempo, “Tutto quello che le donne (non) dicono”, il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, scritto con Valter Lupo, Enrica Accascina e Gianluca Giugliarelli, si terrà giovedì 21 agosto, alle 21.45, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige (e non in piazza dei Pini).

Capalbio (Grosseto). In piazza dei Pini, a Capalbio, arriva “Tutto quello che le donne (non) dicono”, il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, scritto con Valter Lupo, Enrica Accascina e Gianluca Giugliarelli.

Lo show, che si terrà giovedì 21 agosto alle 21.45, si snoda attraverso monologhi folgoranti, stand up e rapide incursioni di personaggi dello spettacolo e dell’informazione, parodiati dalla stessa Reggiani.

Con l’ausilio di video che la ritraggono in veste di alcuni personaggi dell’Italia di oggi, la Reggiani, schietta e divertente, ironica e pungente, ma mai offensiva, spumeggiante e vulcanica dissacratrice della contingenza, fa divertire anche le sue vittime, soprattutto quelle dotate di un pizzico di ironia in un One women show di un’attrice che sa come far sorridere anche sul peggio della nostra società.

Francesca Reggiani, in questo spettacolo nuovo di zecca, offre un vero e proprio “fuoco di fila” di battute, parodie e personaggi da far apparire riduttivo definire lo show un monologo perché, pur sola in scena, i personaggi che interpreta sono talmente tanti che il palcoscenico sembra affollato. Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario degli eventi è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere a info@fondazionecapalbio.it.