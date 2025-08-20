Home CronacaMaltempo: allerta meteo di codice arancione per temporali forti in provincia di Grosseto
Maltempo: allerta meteo di codice arancione per temporali forti in provincia di Grosseto

di Redazione
Grosseto. Tempo in ulteriore peggioramento in Toscana dal pomeriggio di oggi, mercoledì 20, con temporali anche di forte intensità che inizialmente interesseranno le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe di tutta la regione, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice arancione a partire dalle ore 18 di oggi, mercoledì 20, fino alle 2 di domani, giovedì 21 agosto, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Dalle 2 di domani, per gli stessi motivi di rischio, l’allerta diventa di colore giallo su tutta la Toscana.

Consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

