“Visioni jazz”: un weekend a ritmo di musica in paese

Capalbio (Grosseto). Dopo il successo dell’evento inaugurale, prosegue “Visioni jazz” con una tre giorni di live musicali.

La rassegna, curata dai direttori artistici Emanuele Parrini e Francesco Minucci, promossa dal Centro commerciale naturale di Capalbio e patrocinata dal Comune, torna a Palazzo Collacchioni venerdì 22 agosto, alle 21, con Note noire quartet. Suoneranno Ruben Chaviano (violino), Roberto Beneventi (fisarmonica), Tommaso Papini (chitarra) e Mirco Capecchi (contrabbasso).

“Invitiamo i residenti e i visitatori – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – a vivere un weekend all’insegna del jazz in uno dei luoghi simbolo del territorio di Capalbio. Ringrazio il Centro commerciale naturale, la presidente Erika Marcucci, i direttori artistici e tutti coloro che hanno attivamente sostenuto e garantito la riuscita della kermesse”.

Sabato 23 agosto, sempre alle 21, a Palazzo Collacchioni, si esibirà Naom, il duo composto da Nazareno Caputo (vibrafono, marimba e percussioni) e Omar Cecchi (batteria, konnakkai e percussioni), mentre domenica 24 agosto sarà la volta di Silvia Bolognesi young shouts con Attilio Sepe (alto sax), Emanuele Marsico (voce e tromba), Silvia Bolognesi (contrabbasso) e Sergio Bolognesi (batteria ed electronics).

“‘Visioni jazz’ – dichiara Erika Marcucci, presidente del Centro commerciale naturale di Capalbio – chiude la nostra stagione estiva supportata dalla Regione Toscana, cominciata a maggio con MangiaMaremma. Il Centro commerciale naturale lavora con grande impegno e passione tutto l’anno per valorizzare e promuovere il borgo capalbiese, riscuotendo un successo sempre maggiore. Auspichiamo che anche in questo caso la risposta del pubblico non manchi”.

Ingresso con donazione libera. Per prenotare è possibile scrivere a ccncapalbio@gmail.com. Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social del Centro commerciale naturale di Capalbio.