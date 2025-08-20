Torna il Pride Square: il paese si veste con i colori dell’arcobaleno

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Per la quinta volta, Monterotondo Marittimo si vestirà dei colori dell’arcobaleno per accogliere il Pride Square, la manifestazione organizzata dal Collettivo Libere Arti e Pensieri, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale.

Una giornata che sarà insieme festa e riflessione: musica, canti, balli e uno spettacolo “senza genere” animeranno piazza Cheli, trasformandola in un luogo di libertà e inclusione, dove chiunque potrà sentirsi libero di esprimere sé stesso.

“Il Pride Square è diventato un appuntamento identitario per Monterotondo Marittimo – dichiarano gli organizzatori –. Non è solo una festa, ma un momento in cui la nostra comunità ribadisce con forza i valori di rispetto, inclusione e uguaglianza. Crediamo in un paese in cui nessuno debba sentirsi escluso o giudicato per ciò che è o per chi ama. Il Pride ci ricorda che la diversità è una ricchezza e che una comunità migliore è quella che sa riconoscere e celebrare tutte le sue differenze.”

Il Pride Square non sarà soltanto celebrazione, ma anche occasione di confronto, racconto e condivisione: voci, storie e interventi daranno spazio a chi ha molto da dire sui temi dell’uguaglianza e dei diritti.

“La direzione artistica è affidata, come ogni anno, a Mauriziano Carannante, ‘capitano’ di questa nave bizzarra e coraggiosa che approda a Monterotondo Marittimo per ricordarci che i diritti non hanno colore né genere – terminano gli organizzatori -, ma appartengono a tutti”.