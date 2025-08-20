Home Attualità“Sbaraccando”: torna la shopping a cielo aperto nel centro della città
Follonica (Grosseto). Week end all’insegna dello shopping all’aperto in centro città a Follonica.

Torna il consueto appuntamento di fine agosto, “Sbaraccando”.

Da venerdì 22 a domenica 24 agosto, l’evento curato dal Centro commerciale naturale gestito dall’associazione “La dolce Vita”, con il patrocinio del Comune di Follonica, vedrà la partecipazione dei commercianti presenti nella zona del centro della città, in via Roma, via Amorotti e piazza Sivieri.

La manifestazione ha sempre riscosso grande successo di pubblico e rappresenta un momento di animazione commerciale di rilevante importanza per gli operatori della zona, in grado di attirare un numeroso pubblico di cittadini e turisti alla ricerca di saldi e occasioni.

Gli orari della manifestazione sono i seguenti: venerdì dalle 16 alle 24, sabato e domenica dalle 10 alle 24.

