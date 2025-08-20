Marco Mașini in concerto al Teatro delle Rocce: tutte le informazioni sui parcheggi

Home AttualitàMarco Mașini in concerto al Teatro delle Rocce: tutte le informazioni sui parcheggi
Il Comune sottolinea che, all'esaurimento dei parcheggi adiacenti al Teatro delle Rocce, le auto verranno indirizzate verso il parcheggio in località Finoria

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano comunica che, a servizio dell’evento in programma questa sera, mercoledì 20 agosto, il concerto di Marco Masini al Teatro delle Rocce, sono disponibili 2 parcheggi: uno presso il Teatro delle Rocce, l’altro in località Finoria.

Il Comune sottolinea che, all’esaurimento dei parcheggi adiacenti al Teatro delle Rocce, le auto verranno indirizzate verso il parcheggio in località Finoria, servito da navette.

A coloro che intendono usufruire del servizio navetta (disponibile solo dall’area di sosta alla Finoria), il Comune raccomanda di giungere ai parcheggi entro le ore 18.30 per garantire che il trasferimento avvenga entro l’orario di inizio del concerto.

Le persone con certificate ed oggettive disabilità motorie potranno accedere, sino ad esaurimento posti, in un’area parcheggio riservata, presso il teatro. In ogni caso, a questi ultimi sarà garantito un servizio di trasporto dedicato sia dall’interruzione della strada al teatro che dalla zona della biglietteria al teatro stesso.

