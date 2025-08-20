“Sospesa nel respiro delle nuvole”: al via la mostra della grossetana Chiara Toniolo

Grosseto. Il Caffè 19zero3 in piazza del Mercato a Siena ospita “Sospesa nel respiro delle nuvole”, mostra personale di Chiara Toniolo, artista visiva che, attraverso dipinti ad acrilico e olio, esplora i temi del corpo, dell’identità, della presenza, della memoria.

L’esposizione si sviluppa come un viaggio sospeso tra sogno e realtà, in cui il corpo si fa elemento effimero e interrogativo, e le nuvole diventano archivi emotivi, spazi interiori, simboli di trasformazione e ricordo da conservare come un antico museo di emozioni sospese.

Chiara Toniolo costruisce un linguaggio visivo poetico e introspettivo, dove ogni opera è una riflessione aperta sulla possibilità di essere visibili senza essere definiti.

Il vernissage della mostra è previsto per sabato 23 agosto, dalle 18, e l’esposizione sarà visitabile fino al 17 settembre.

L’artista

Chiara Toniolo (Grosseto, 1989) ha studiato al Liceo artistico di Grosseto e all’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Terminati gli studi, inizia la sua carriera espositiva, partecipando a numerose mostre collettive e rassegne in Italia e all’estero, allestendo negli anni mostre personali e curando esposizioni collettive.

Dal 2016 è socia e membro del consiglio direttivo dell’associazione culturale Eventi-Odv e ha lavorato come modella vivente al Liceo artistico di Grosseto.

Nel 2022 è stata selezionata per realizzare un’opera di street art su una serranda nel centro storico di Grosseto, in occasione del Trame Festival a cura del Collettivo Clan.

Nel 2024, è stata selezionata dal collettivo di scrittura horror Coven Riuninto come illustratrice per rappresentare l’immagine di apertura di uno dei racconti pubblicati nella raccolta “Donne mortali” edita da Racconti dal Profondo.

Dal 2025 tre sue opere sono esposte nella collezione di arte contemporanea del centro Multiservizi Salus di Grosseto.