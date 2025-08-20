“La vita segreta delle ombre”: Lauretta Colonnelli presenta il suo libro

Montemerano (Grosseto). Sabato 23 agosto, alle 18.30, nella sala della biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, Accademia del Libro ospita Lauretta Colonnelli, affermata giornalista culturale e autrice di saggi sull’arte, per una conversazione sul suo recente libro, “La vita segreta delle ombre. Storie di luce, arte, silenzio e altri misteri”, Marsilio, 2025.

Sinossi

“La letteratura e l’arte di ogni tempo sono popolate di ombre in veste di spettri, spiriti, anime, simulacri, parvenze, illusioni, inganni. D’altra parte, le ombre ci accompagnano costantemente, a volte sono persino dentro di noi. Possono essere immagine della precarietà dell’uomo, ma anche del suo doppio ostile, della malinconia, della morte. Rispetto alla luce, l’ombra ne diventa il simbolo negativo: due poli estremi di un unico pensiero che contrappone il bene al male, il bello al brutto, la gioia alla tristezza, la conoscenza all’ignoranza. Ma se questa non fosse l’unica chiave di lettura possibile? Dopo aver svelato i segreti che si celano dietro ai colori, Lauretta Colonnelli prosegue la sua indagine rivolgendosi a ciò che rimane in loro assenza, quando la luce si spegne e i contorni si fanno indefiniti: dalla caverna del mito platonico alle umbrae accanto ai commensali nei banchetti romani; dai consigli per fabbricare ombre di Luigi Malerba al misterioso spettro del Brocken; dalle ombre colorate di Tintoretto alla «piccola nebbia» di Giorgio de Chirico, fino al Limbo nero di Anish Kapoor. Tratteggiando una storia culturale curiosa e coinvolgente, l’autrice guida il lettore in un vortice di vicende e personaggi insoliti che abbraccia tutte le forme dell’ombra, setacciando ogni ambito del sapere sulle tracce di un elemento tanto affascinante quanto sfuggente”.

In questo saggio coinvolgente, Lauretta Colonnelli guida il lettore in un viaggio incredibile nello sconfinato mondo delle ombre, presentando vicende e personaggi insoliti e scandagliando ogni angolo del sapere.

L’autrice

Lauretta Colonnelli è nata a Pitigliano. Vive e lavora tra Roma e la Toscana. Laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma, ha insegnato, nella stessa università, Storia del teatro. Ha lavorato in Rai Radio 2 come programmista-regista. Giornalista dal 1979, prima alle pagine culturali dell’Europeo, poi al Corriere della Sera. Collabora con Art e Dossier.

Scrittrice di saggi sull’arte e curatrice di mostre e cataloghi.

Tra i suoi volumi più recenti, “Le muse nascoste. Protagoniste dimenticate di grandi opere d’arte” (Giunti, 2020); “Storie meridiane. Miti, leggende e favole per raccontare l’arte” (Marsilio, 2021); “La vita segreta dei colori. Storie di passione, arte, desiderio e altre sfumature” (Marsilio, 2023); “Teatro Andromeda. Storia di Lorenzo Reina artista pastore che mutò le pecore in stelle” (Marsilio arte, 2023).