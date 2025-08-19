“Sulle tracce di Andromeda e Mizar”: passeggiata naturalistica e astronomica al Forte del Pozzarello

Monte Argentario (Grosseto). Il Rotary Club di Monte Argentario, in collaborazione con la Misericordia di Porto Santo Stefano, l’associazione ‘Occhio in Oasi’ e l’associazione ‘Astrofili dell’Argentario’ invita cittadini e visitatori a un suggestivo evento gratuito dedicato alla natura e all’osservazione del cielo: “Sulle tracce di Andromeda e Mizar”, in programma al Forte del Pozzarello.

Il programma

L’appuntamento, con partenza all’inizio della strada per il Forte, è alle 18 del 22 agosto, quando avrà inizio una dolce passeggiata lungo l’antica strada militare che dal Pozzarello conduce appunto al Forte. A guidare i partecipanti sarà Fabio Cianchi, presidente dell’associazione ‘Occhio in Oasi’, che accompagnerà il cammino con racconti e spiegazioni sulle peculiarità naturalistiche del Monte Argentario. Sarà l’occasione per osservare e riconoscere insieme piante, tracce e animali che popolano questo straordinario ambiente mediterraneo.

Giunti al Forte, recentemente affidato alla gestione della Misericordia di Porto Santo Stefano, si potrà godere di una vista mozzafiato che abbraccia il paese, il golfo di Talamone, la laguna di Orbetello e il mare aperto. Nel cortile interno del Forte, l’associazione Astrofili dell’Argentario, rappresentata dal presidente Luciano Pettini, accompagnerà i presenti in un affascinante viaggio virtuale tra le stelle, grazie a una proiezione di immagini astronomiche realizzate proprio dal promontorio. Non mancherà l’osservazione diretta del cielo: telescopi e strumenti saranno a disposizione per scoprire galassie lontane, pianeti e le principali costellazioni, guidati dall’esperienza degli astrofili.

Lungo le pareti del cortile interno sarà approntata una mostra fotografica a cura di Ulli Wittur Fee. Un’occasione unica per vivere il Monte Argentario tra natura, storia e scienza, sotto uno dei cieli più belli della costa toscana.

Per chi vorrà, alla passeggiata seguirà un momento conviviale che prevede la prenotazione entro mercoledì 20 agosto e un piccolo contributo.

La partecipazione alla passeggiata è gratuita. Per informazioni e prenotazioni entro giovedì 21 agosto, contattare l’indirizzo e-mail rotaryclubmonteargentario@gmail.com o il numero WhatsApp 348.2423330.