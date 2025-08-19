Miss Blumare 2025: bellezza, sostenibilità e talento protagonisti in riva alla laguna

Grosseto. Domenica 31 agosto a Orbetello andrà in scena una serata unica dedicata alla bellezza consapevole e all’impegno ambientale. La pre-finale regionale di Miss Blumare 2025 accoglierà i giovani talenti selezionati nel corso dell’estate in tutta la Toscana, in un evento che andrà oltre la semplice gara di bellezza, ponendo al centro un messaggio forte e attuale: la sostenibilità come valore imprescindibile.

Questa tappa così prestigiosa sarà anche il gran finale del Festival Le Crociere, in programma dal 28 al 30 agosto sul suggestivo lungolago Marinai d’Italia, che offrirà al pubblico un mix raffinato di spettacolo, eleganza e valori condivisi, in perfetta sintonia con l’atmosfera del territorio.

Per l’occasione, nell’area limitrofa al palco verranno esposte una Ferrari, una Lamborghini e una Porsche dello showroom Ammg group di Firenze.

Prima della sfilata, alle 19.30, le modelle attraverseranno il centro storico accompagnate dalla musica della Filarmonica Città di Grosseto”e dalla Bandiera blu, il riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località costiere europee che soddisfano specifici criteri di qualità, come Orbetello.

L’organizzazione è affidata a Lux Events Italia, l’agenzia di eventi di Grosseto guidata da Klaudjo Viska, in sinergia con il Comune di Orbetello, Arte&Moda di Milano (esclusivista per la Toscana), l’Accademia Nouvelle Estetique e il brand Scampoli e Merceria.

«Miss Blumare – dichiara Klaudjo Viska, manager di Lux Events Italia – non è una semplice sfilata, ma un vero e proprio progetto che unisce bellezza e responsabilità ambientale, promosso da giovani donne determinate a fare la differenza. Siamo orgogliosi di poter portare questa manifestazione a Orbetello, luogo perfetto dove natura e fascino si incontrano. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale, allo showroom Ammg group, alla Filarmonica Città di Grosseto e a tutti coloro che contribuiranno al successo della manifestazione».

A condurre la serata sarà Samantha Cannas, mentre la regia organizzativa verrà curata da Andrea Guerrieri.

Le vincitrici di questa selezione avranno l’opportunità esclusiva di partecipare alla finalissima nazionale, in programma dal 9 al 15 novembre durante una crociera Msc, un’esperienza unica e indimenticabile.