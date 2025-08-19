Home FollonicaGuardia medica turistica, la maggioranza: “Sospensione inaccettabile, sinistra strumentalizza disservizi”
FollonicaPoliticaPolitica FollonicaPolitica Grosseto

Guardia medica turistica, la maggioranza: “Sospensione inaccettabile, sinistra strumentalizza disservizi”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Follonica (Grosseto). “La sospensione della guardia medica turistica a Follonica, proprio nei giorni di maggiore afflusso estivo, è un fatto grave e intollerabile. Ancora una volta i cittadini e i turisti pagano le conseguenze di una gestione della sanità regionale imbarazzante, segnata da tagli e disservizi”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e lista civica Buoncristiani Sindaco.

“A questo si aggiunge un fatto ancora più grave: prima che la Asl comunicasse ufficialmente la decisione, i consiglieri di opposizione avevano già diffuso un comunicato, evidentemente avendo notizie direttamente dalla stessa azienda sanitaria, notizie che invece non erano ancora state comunicate nè al sindaco, né alla Giunta – continua la nota -. Siamo di fronte ad un uso della cosa pubblica inaccettabile da parte della sinistra, che non si fa scrupolo di strumentalizzare i disservizi sanitari, che essa stessa ha contribuito a creare governando la Regione, pur di attaccare l’amministrazione comunale”.

“Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la lista civica Buoncristiani non ci stanno: difendiamo il diritto alla salute dei cittadini e dei turisti e chiediamo che la Regione e la Asl tornino immediatamente a garantire un servizio fondamentale come la guardia medica turistica in una città come Follonica, che in estate vede decuplicare la propria popolazione – termina il comunicato -. La salute non è propaganda, la salute è un diritto”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Corridoio tirrenico, il Pdl: “Governo snobba adeguamento Aurelia,...

Guasto alla condotta, l’opposizione: “Disagi per i cittadini,...

Artigianato artistico: ecco le prossime tappe della mostra...

Guardia medica turistica, il sindaco: “Servizio riprenderà a...

Il Pci: “La frazione da tre giorni senza...

Verso le regionali, Baccetti: “Crisi idrica in Maremma...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: