Guardia medica turistica, la maggioranza: “Sospensione inaccettabile, sinistra strumentalizza disservizi”

Follonica (Grosseto). “La sospensione della guardia medica turistica a Follonica, proprio nei giorni di maggiore afflusso estivo, è un fatto grave e intollerabile. Ancora una volta i cittadini e i turisti pagano le conseguenze di una gestione della sanità regionale imbarazzante, segnata da tagli e disservizi”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e lista civica Buoncristiani Sindaco.

“A questo si aggiunge un fatto ancora più grave: prima che la Asl comunicasse ufficialmente la decisione, i consiglieri di opposizione avevano già diffuso un comunicato, evidentemente avendo notizie direttamente dalla stessa azienda sanitaria, notizie che invece non erano ancora state comunicate nè al sindaco, né alla Giunta – continua la nota -. Siamo di fronte ad un uso della cosa pubblica inaccettabile da parte della sinistra, che non si fa scrupolo di strumentalizzare i disservizi sanitari, che essa stessa ha contribuito a creare governando la Regione, pur di attaccare l’amministrazione comunale”.

“Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la lista civica Buoncristiani non ci stanno: difendiamo il diritto alla salute dei cittadini e dei turisti e chiediamo che la Regione e la Asl tornino immediatamente a garantire un servizio fondamentale come la guardia medica turistica in una città come Follonica, che in estate vede decuplicare la propria popolazione – termina il comunicato -. La salute non è propaganda, la salute è un diritto”.