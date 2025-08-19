Corridoio tirrenico, il Pdl: “Governo snobba adeguamento Aurelia, silenzio assordante dei politici maremmani”

Grosseto. “Dopo aver preso atto della recente bocciatura dell’ordine del giorno dell’onorevole Marco Simiani sul finanziamento dell’adeguamento della SS 1 Aurelia, in sede di approvazione di decreto infrastrutture 73/2005, abbiamo atteso qualche tempo sperando in altre prese di posizione oltre alla sua e a quella di qualche organizzazione sindacale, salvo errore”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento provinciale transitorio del Pdl di Grosseto, con Alessandro De Carolis Ginanneschi, Gianni Brunacci, Francesca Scopelliti.

“Il silenzio che ne è seguito è, come suol dirsi, assordante: specialmente quello del destra-centro che governa Grosseto e altri importanti Comuni della provincia – continua la nota -. Nessun sindaco, nessun parlamentare, nessun partito o lista civica sembra aver preso eventuale posizione. Ma lo stesso sinistra-centro locale, anch’esso nelle sue varie articolazioni, sembra non aver condiviso ulteriormente le preoccupazioni dell’onorevole Simiani. Sarà stata colpa del periodo estivo?”.

“È inutile ricordare quanto il budello stradale, che interessa in particolare i Comuni di Orbetello e Capalbio, e gli innumerevoli incroci a raso della S. S. Aurelia continuino a causare morti e feriti e compromettano lo sviluppo. Eppure, come certamente ricorda l’assessore regionale Leonardo Marras, all’epoca presidente della Provincia, a suo tempo fu pur trovato un accordo unanime tra le forze politiche rappresentate in Consiglio provinciale nonché con le amministrazioni comunali più direttamente interessate, addirittura sul tracciato autostradale da realizzare: accordo che, superando le riserve dei territori specificamente coinvolti, ne avrebbe consentito la realizzazione potendo contare all’epoca sui finanziamenti necessari, ma poi arrivò il Governo Monti … Eppure, il Governo Meloni quasi quotidianamente si bea dell’andamento dei conti pubblici: ma i quattrini per la Maremma continua a non trovarli – termina il comunicato -. Un elemento in più che, al di là della propaganda, dimostra che, se vogliamo recuperare soldi per le opere pubbliche così come per la sicurezza, la sanità, eccetera, bisogna drasticamente ridurre gli sprechi nella spesa pubblica: ma ad oggi l’unico partito a sostenere con forza questa scelta è il solo Pld”.