“Salute circolare, un modo di pensare”, incontro con la virologa Ilaria Capua

Grosseto. Si terrà mercoledì 20 agosto, alle 19, al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese), l’incontro intitolato “Salute circolare, un modo di pensare”, con la virologa ed editorialista del Corriere della Sera, Ilaria Capua.

Una conferenza in cui sarà possibile ascoltare le riflessioni della scienziata e giornalista, autrice di libri per adulti e per bambini e membro della European academy of sciences, nell’ambito del cartellone estivo di “Parco aperto” che, quest’anno, vuole celebrare i cinquant’anni del Parco della Maremma con una serie di eventi estivi.

Ilaria Capua

Fra le scienziate italiane più autorevoli a livello internazionale, Ilaria Capua per oltre trent’anni ha diretto gruppi di ricerca in Italia e all’estero dedicandosi alle infezioni virali trasmissibili dagli animali all’uomo e al loro potenziale pandemico. Nominata “Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica” nel 2012, dal 2013 al 2016 è stata deputata al Parlamento italiano su invito dell’allora Primo Ministro in carica Mario Monti. Dal 2016 al 2023 ha diretto il centro di eccellenza “One Health” dell’Università della Florida, dove ha sviluppato il concetto di Salute circolare che promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari.

È inoltre saggista e autrice di libri di grande successo. Dalla sua storia professionale sono stati tratti alcuni documentari e nel 2021 il film “Io trafficante di virus” interpretato da Anna Foglietta. È stata insignita di innumerevoli riconoscimenti, tra i quali nel 2008 il “Scientific american 50 Award”, assegnato ai 50 ricercatori migliori al mondo, e nel 2021 il premio “Hypatia per le scienze della vita” assegnato dall’Accademia europea delle scienze. Nel 2023 le è stata conferita la Laurea magistrale Honoris Causa in Medicina e Chirurgia dall’Università di Palermo ed è stata insignita dell’Assiobiotec Award.

I biglietti per la conferenza di Ilaria Capua, organizzata per il Parco da Ad Arte Spettacoli, si possono acquistare al costo di 8 euro (più 1,50 euro di prevendita) sui siti www.ticketone.it oppure https://granaio.adarte.18tickets.it/event/20840. Al termine della conferenza, sarà offerta una degustazione di vini dell’azienda Cacciagrande.

Domenica 24 agosto, invece, spazio all’evento trekking “Notturno nel Parco della Maremma: pianeti, costellazioni e culture umane”. Una camminata che è al contempo un viaggio temporale e spaziale, oltre che astronomico, cercando di leggere i segni che alcune culture umane hanno inscritto nel cielo notturno. Lingue sospese tra i nostri occhi e quelle luci che ci arrivano da distanze siderali perché la notte nel Parco riserva sempre infinite scoperte. L’evento avrà un taglio antropologico, grazie agli studi della guida che ci accompagna nel ‘cammino notturno’, e per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione. Il punto di ritrovo per chi parteciperà è a Punta del Corvo, alle 18 di domenica 24 agosto. Informazioni e prenotazioni: booking@parco-maremma.it.

La rassegna “Parco aperto” prosegue, domenica 31 agosto, con il concerto del duo Michele Makarovic e Alessandro Benedettelli, dedicato al fascino della musica popolare sudamericana, e il 7 settembre con il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma, così come eventuali cambi di programma, sono riportati su www.parco-maremma.it; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it.