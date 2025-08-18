L’ex scuola materna torna a vivere: ospiterà il presidio operativo della Vab

Grosseto. Con deliberazione numero 180 del 29 maggio scorso, è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico per manifestazioni d’interesse inerenti l’ex scuola “San Martino”.

Alla scadenza è pervenuta una sola domanda: quella della Vab Odv.

Il 4 agosto scorso il servizio comunale di Protezione Civile ha concluso positivamente l’istruttoria; la Giunta del Comune di Grosseto ha approvato l’esito e incaricato gli uffici di attivare i procedimenti amministrativi sino alla sottoscrizione degli atti regolanti i reciproci obblighi tra l’amministrazione comunale e l’Odv comodataria.

La Vab

La Vab, iscritta al Runts e all’elenco regionale del volontariato di Protezione Civile, è radicata in provincia di Grosseto con circa 300 volontari, 29 automezzi e nuclei specialistici (cinofili, soccorso fluviale, droni). Dal 2022 al 2024 ha svolto circa 240 interventi sul territorio. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria dell’immobile e del suo reso, adeguamenti impiantistici e ripristino degli interni per un investimento di oltre 45mila euro, interamente a carico dell’associazione.

La consegna delle chiavi, che avverrà entro fine settembre, è l’atto finale di un percorso avviato oltre due anni, l’ex scuola “San Martino” diventa un punto di riferimento per attività logistiche, formative e operative, rafforzando la capacità di risposta del sistema comunale in caso di emergenze.