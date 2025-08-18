Home AttualitàLavori terminati, riapre l’ufficio postale: gli orari
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Lavori terminati, riapre l’ufficio postale: gli orari

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. E’ tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Paganico. 

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di piazza della Vittoria 19, a Paganico, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Paganico è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Degustazioni, premi, masterclass, musica e giochi per bambini:...

Torna la ciclostorica “La Batignanese”: ecco come partecipare

Incendio di vegetazione e bosco: evacuate nove persone...

Bombola di gpl in fiamme: brucia un appartamento

“Vita”: Massimiliano “Max” Galligani in scena nella frazione

“Lettere da Occidente”: nuovo incontro dal titolo “Con...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: