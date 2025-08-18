Lavori terminati, riapre l’ufficio postale: gli orari

Grosseto. E’ tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Paganico.

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di piazza della Vittoria 19, a Paganico, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Paganico è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.