Home Colline del FioraRotto lampione e divelta panchina viola: atti vandalici in paese
Colline del FioraCronacaCronaca Colline del FioraCronaca Grosseto

Rotto lampione e divelta panchina viola: atti vandalici in paese

La condanna del sindaco

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views
Manciano (Grosseto). Ancora atti vandalici nel centro storico di Manciano.
Ieri mattina, giovedì 14 agosto, nel giardino sottostante piazza Garibaldi, è stata trovata quasi divelta la panchina viola dedicata alla Fibromialgia, inaugurata appena pochi giorni fa, sabato 9 agosto.
Oltre al danneggiamento della panchina, è stato rotto un lampione della pubblica illuminazione e sono state rinvenute numerose bottiglie di vetro e plastica, lanciate dal giardino verso l’area sottostante.
«Si tratta di un gesto doppiamente riprovevole – afferma il sindaco Mirco Morini – perché quella panchina non è un semplice arredo urbano, ma un simbolo dal profondo significato: rappresenta il sostegno, la sensibilità e l’attenzione verso le persone affette da fibromialgia. Danneggiarla significa colpire un’intera comunità e i valori di solidarietà che essa esprime».
Il primo cittadino ricorda inoltre che non è la prima volta che il paese subisce episodi simili: «Più volte, in passato, abbiamo dovuto constatare anche lo spostamento e il danneggiamento delle sculture dell’artista Bożena Krol Legowska, che arricchiscono il nostro centro e ne rappresentano un patrimonio culturale. Questi atti offendono il decoro urbano e feriscono il senso di appartenenza dei cittadini».
Il sindaco lancia quindi un appello alle famiglie e a tutti i cittadini: «Chiedo di collaborare per preservare e rispettare i beni pubblici. La cura del nostro paese passa dal senso civico e dall’educazione delle nuove generazioni. Mi rivolgo in particolare alle famiglie di Manciano. Manteniamo alto il rispetto per ciò che è di tutti: solo così possiamo garantire un ambiente sicuro, accogliente e bello per chi ci vive e per chi viene a visitarlo».
L’amministrazione comunale invita chiunque abbia informazioni a contattare le autorità competenti per individuare i responsabili e porre fine a questi episodi.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Maltrattamenti di animali: denunciato dai Carabinieri Forestali

Vasto incendio a Marrucheti, vigili del fuoco ed...

Covid: 4 nuovi casi e un decesso negli...

Incendio lungo la ferrovia: le fiamme minacciano le...

In fuga da quasi dieci anni: arrestato dalla...

Incidente in paese: giovane donna trasportata a Siena...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: