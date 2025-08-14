Home CronacaMaltrattamenti di animali: denunciato dai Carabinieri Forestali
Maltrattamenti di animali: denunciato dai Carabinieri Forestali

Orbetello (Grosseto). Nei giorni scorsi, durante un’operazione mirata alla tutela della fauna selvatica, i Carabinieri Forestali della Soarda (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) e della Soc (Sezione operativa centrale), con il supporto dei Carabinieri Forestali di Grosseto, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura di Grosseto.

Nel corso delle attività, i militari della specialità hanno rinvenuto, all’interno di un’azienda agricola, esemplari di rapaci notturni rigorosamente tutelati dalla norme di settore ed in particolare dalla Convenzione Cites relativa al commercio internazionale di specie protette. I rapaci, che necessitano di ampi spazi vitali, erano invece detenuti, senza alcuna documentazione giustificativa o marcaggio che ne legittimasse il possesso, in gabbie non idonee ad assicurare il loro benessere. E’ stata inoltre rinvenuta un’arma da caccia con la quale, al di fuori dei tempi e dei modi previsti dalla legge sull’attività venatoria, venivano abbattuti piccoli uccelli con i quali venivano nutriti i rapaci illecitamente detenuti.

Tutta l’attività veniva poi pubblicata sui social network ad opera dell’attuale persona indagata.

I militari hanno quindi denunciato all’autorità giudiziaria il responsabile della vicenda per i reati di maltrattamento di animali e violazioni in materia di detenzione di armi.

Al termine delle operazioni, i rapaci sono stati portati in un’apposito centro di recupero per la fauna selvatica, per poterli successivamente reimmettere in natura.

E’ doveroso precisare che l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza divenuta irrevocabile.

