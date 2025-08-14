Torna il Palio marinaro dell’Argentario: ecco le modifiche al traffico e i divieti

Monte Argentario (Grosseto). Il 15 agosto, in occasione dell’82° Palio marinaro dell’Argentario, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, nonché evitare cause di disordine per la circolazione, sono state adottate una serie di modifiche alla viabilità ed alla sosta delle auto, nonché divieti di vendere bottiglie in vetro e somministrare alcolici.



In particolare, l’ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale dispone che nella giornata del 15 agosto:

a partire dalle ore 7.00 sino al termine della manifestazione, è vietata la sosta a tutti veicoli nelle seguenti vie e piazze di Porto Santo Stefano : piazzale del Governatore, lato scalinata accesso Fortezza; lungomare dei Navigatori, lato sinistro della corsia a monte, tra il Comando della Polizia locale ed il ristorante “Lo Sfizio”; lungomare dei Navigatori, lato destro della corsia a monte, dalla fine dei cassonetti di piazza Vittorio Emanuele fino alla curva sotto il ristorante La Pace; lungomare dei Navigatori, lato sinistro della corsia a monte, dalla fine della zona riservata al parcheggio delle persone con disabilità fino ai posteggi riservati alla Confraternita della Misericordia; lungomare dei Navigatori, lato mare, dall’intersezione con piazza Vittorio Emanuele fino ai posteggi riservati alla Confraternita della Misericordia; lungomare dei Navigatori, lato mare dall’attraversamento pedonale posto davanti al lato del Comando della Polizia locale e l’intersezione davanti alla sede della Misericordia; lungomare dei Navigatori, ambo i lati del tratto di strada compreso fra l’intersezione con lo scalo Colombo e l’intersezione con il molo Garibaldi (Sale – Bar del porto, ecc.);

A partire dalle ore 14.30 vengono istituite una serie di limitazioni al transito ordinario, garantendo comunque la transitabilità ai veicoli autorizzati, mediante blocchi sul lungomare dei Navigatori, all’altezza del Bar del Porto, in piazzale del Valle, in via della Vittoria, in via Cuniberti e in via Barellai. Potrà inoltre venire attuata un’anticipazione degli orari di effettuazione della Ztl Pilarella, in quest’ultimo caso utilizzando l’entrata e l’uscita sul parcheggio Jacovacci con senso unico alternato.

Durante il passaggio della sfilata e durante lo svolgimento della gara, sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli su piazzale dei Rioni, via del Molo e via Civinini. Al termine della manifestazione, qualora le condizioni di sicurezza della viabilità lo consentano, sarà possibile riattivare il transito sulle suddette vie utilizzando il senso unico alternato su via Jacovacci.

Il transito sul corso Umberto verrà interrotto solo durante il passaggio del corteo dei rioni e per garantire il deflusso dei pedoni al termine delle manifestazioni. Il transito sarà consentito ai veicoli diretti nel corso Umberto, nel centro storico, in via Martiri d’Ungheria e nella Ztl Pilarella (via del parcheggio Jacovacci).

In ragione dei flussi della circolazione, il Comando di Polizia Municipale potrà adottare tempestivamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza della circolazione. In particolare, fra le ore 15.30 e le ore 17.00, è possibile che il Comando della Polizia Municipale ritenga di interrompere la libera circolazione chiudendo il traffico veicolare in corrispondenza delle seguenti intersezioni: piazza del Valle all’intersezione con via Carducci; piazzale Candi all’altezza di via della Vittoria; lungomare dei Navigatori all’altezza di Scalo Colombo; piazza Vittorio Emanuele all’intersezione con piazzale dei Rioni e con via Sordini; via Panoramica all’intersezione con via Martiri d’Ungheria; via Panoramica, all’intersezione con via Baschieri – via Lambardi.

Dalle ore 14.00 alle ore 21.00 vengono sospese le corse del servizio urbano di Tiemme. Il capolinea del servizio extra urbano di Autolinee Toscana, nella stessa fascia oraria, viene temporaneamente spostato in via Carducci, lato cantiere navale dell’Argentario, tra la rotatoria all’ingresso del paese e la rotatoria posta di fronte a via Roma.

Infine, con ordinanza sindacale n.273/2025, è stato disposto nel centro urbano di Porto Santo Stefano, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il divieto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, di vendere in bottiglie di vetro e lattine bevande di qualsiasi genere; dalle ore 15.30 alle ore 24.00 è fatto inoltre divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche ed alcoliche, compresa la birra; da tale divieto sono escluse le somministrazioni all’interno e nelle pertinenze degli esercizi pubblici per l’esclusivo consumo sul posto.

E’ infine vietato il possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro e lattine nelle vie interessate dal passaggio dei cortei dei rioni, nelle vie interessate dal passaggio della sfilata del PaliomMarinaro, nei luoghi che affacciano sullo “Stadio di turchese” dove si svolge la regata e precisamente: via Civinini, via del Molo, via e parcheggio Jacovacci, piazzale dei Rioni, piazza Vittorio Emanuele, via Sordini, corso Umberto e lungomare dei Navigatori.

Deve intendersi che i ristoranti, le trattorie, pizzerie e simili possono servire regolarmente durante i pasti le bevande.