“Vademecum”, torna il festival delle arti di strada: il programma completo

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il borgo di Monterotondo Marittimo si prepara ad accogliere la settima edizione di “Vademecum”, il festival delle arti di strada, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto.

Due giornate di spettacoli, musica, colori e creatività animeranno le vie e le piazze, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto. artisti di strada, trampolieri, spettacoli di fuoco, laboratori circensi per bambini, musica itinerante e performance coinvolgenti: dal fascino della Magicaboola Brass Band all’energia di Lucignolo e il Fuoco, passando per la comicità di Bricco&Bracco e le atmosfere oniriche della Compagnia Begheré. Non mancheranno spazi dedicati agli antichi mestieri e alla creatività artigiana.

16 compagnie di artisti, oltre 40 spettacoli, 40 banchetti di artigianato, 16 punti ristoro e un servizio di bus navetta gratuito per facilitare l’accesso ai visitatori.

Anche l’edizione 2025 sarà plastic free, con un impegno maggiore verso la sostenibilità ambientale per ridurre l’uso della plastica.

“Il festival delle arti di strada è ormai un appuntamento attesissimo – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo -, che unisce cultura, socialità e promozione del territorio. Monterotondo Marittimo si trasforma in un luogo di incontro tra artisti e pubblico, in un’atmosfera di festa che valorizza il nostro borgo e le sue tradizioni. Questo è possibile grazie al nostro tessuto associativo e alle nostre realtà imprenditoriali che contribuiscono alla riuscita della festa”.

Il programma

Sabato 16 agosto

Alla chiesa:

20.30 – Bricco&Bracco in “Pillole di Giocoleria”;

21.15 – Pallotto in “AlloK!”;

22.00 – Bricco&Bracco in “Pillole di Giocoleria”;

22.45 – Pallotto in AlloK!”.

Al Forno:

dalle 18.00 alle 20:30 – I chicchi d’uva, laboratorio di discipline circensi; I chicchi d’uva, “E’ tempo di giochi”;

21.45 – Lucignolo e il Fuoco in “Scirocco”;

23.00 “Lucignolo e il Fuoco” in “Scirocco”.

Al Poggiarello:

21.00 – Felice Pantone in “Il Sig. delle Ciliege”;

21.45 – La compagnia Begherè in “Fuori dalla valigia”;

22.30 – Felice Pantone in “Il Sig. delle Ciliege”;

23.15 – La compagnia Begherè in “Fuori dalla valigia”.

Ai Ferri:

20.45 – Granmastro in “Scen-sen-so”;

21.30 – Noura in “Spettacolo di Fuoco”;

22.15 – Granmastro in “Scen-sen-so”;

23.00 – Nounra in “Spettacolo di Fuoco”.

Alla Rocca:

dalle 18.00 alle 20.30 – Sara Del Bene in “Energia Creativa”.

In Samba:

dalle 18.00 alle 23.00 “La fattoria di Brontolone”

Gli Antichi mestieri

Itineranti

I chicchi d’uva “Cupidi per Caso Trampolieri”

Missis Prita “Rossita Trampoliera”

Missis Prita “Madame Lumière Trampoliera”

Compagnia Mantica “Fiorellini giganti e Caramelle trampolieri”

Magicaboola Brass Band – Street Band

Julio Cesar Cores Lallanes – One Man Band

Lucia – “La Principessa Celsa”

Domenica 17 agosto

Alla chiesa:

20.00 – La compagnia Begherè in “Fuori dalla Valigia”;

20.45 – Granmastro in “Scen-sen-so”;

21.30 – La compagnia Begherè in “Fuori dalla Valigia”;

22.15 – Grasnmastro in “Scen-sen-so”.

Al Forno:

dalle 18.00 alle 20.30 – I chicchi d’uva, laboratorio di discipline circensi e “E’ tempo di giochi”;

21.45 – Lucignolo e il fuoco in “Scirocco”;

23.00 – Lucignolo e il fuoco in “Scirocco”.

Al Poggiarello:

20.30 – Pallotto in “AlloK!”;

21.15 – Bricco&Bracco in “Pillole di Giocoleria”;

22.00 – Pallotto in “AlloK!”;

22.45 – Bricco&Bracco in “Pillole di Giocoleria”.

Ai Ferri:

20.15 – Felice Pantone in “Il Sig. delle Ciliege”;

21.00 – “Noura” in “Marchingegni Giocoleria Scienza”;

21.45 – Felice Pantone in “Il Sig. delle Ciliege”;

22.30 – Noura in “Marchingegni Giocoleria Scienza”.

Alla Rocca:

dalle 18.00 alle 20.30 – Sara Del Bene in “Energia Creativa”.

In Samba:

dalle 18.00 alle 23.00 La fattoria di Brontolone

Gli Antichi mestieri

Itineranti

I chicchi d’uva “Cupidi per Caso Trampolieri”

Missis Prita Rossita e Madame Lumierè “Trampoliera”

Compagnia Mantica “Fiorellini giganti e Caramelle trampolieri”

Magicaboola Brass Band Street Band

Julio Cesar Cores Lallanes One Man Band

Lucia “La Principessa Celsa”.