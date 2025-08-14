Rock, pop e divertimento: i Chabaloosa in concerto nella frazione

Scarlino (Grosseto). Venerdì 15 agosto, alle 21.30, in piazza Dani al Puntone, si terrà il concerto dei Chabaloosa, formazione nata dall’incontro di cinque musicisti con una lunga esperienza live e in studio. L’idea che li accomuna è semplice, ma potente: unire la qualità di brani di classe alla voglia di far ballare.
Il concerto
La scaletta spazia dal rock al pop, con un repertorio che attraversa i grandi successi dagli anni ’90 fino ai giorni nostri, includendo sia brani italiani che internazionali. Con decine di concerti all’attivo in tutta Italia, i Chabaloosa propongono musica che fa muovere i piedi, i fianchi e anche il cuore, promettendo al pubblico del Puntone una serata da vivere fino all’ultima nota.
L’ingresso è libero.
Produzione a cura di Dream Solutions.