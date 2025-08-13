Covid: 4 nuovi casi e un decesso negli ultimi sette giorni in provincia di Grosseto

Grosseto. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 32 nuovi casi di Covid-19: 7 confermati con tampone molecolare e gli altri 25 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati in regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.670.641. A oggi in 184 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,01% (3 persone) e raggiungono quota 1.657.653 (99,2% dei casi totali).

A oggi sono ricoverate in ospedale 17 persone (stabili rispetto alla settimana precedente), di cui 2 (stabili) si trovano in terapia intensiva. In 167 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (26 in più rispetto alla settimana precedente, più 18,4%).

La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un’età media di 73,7 anni.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 446.295 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (8 in più rispetto alla settimana precedente), 107.907 in provincia di Prato, 129.116 a Pistoia (1 in più), 87.571 a Massa Carrara, 181.771 a Lucca (7 in più), 196.707 a Pisa (3 in più), 154.228 a Livorno (3 in più), 151.436 ad Arezzo (3 in più), 120.036 a Siena (1 in più) e 93.897 a Grosseto (4 in più). A questi vanno aggiunti 573 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana ha circa 45.639 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca (con 47.606 casi ogni 100mila abitanti), seguita da Livorno (47.264) e Pisa (47.096). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 41.515).

I decessi

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Siena, 1 a Grosseto.

Sono 12.804 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.991 nella Città metropolitana di Firenze, 1.006 in provincia di Prato, 1.164 a Pistoia, 758 a Massa Carrara, 1.125 a Lucca, 1.470 a Pisa, 967 a Livorno, 838 ad Arezzo, 763 a Siena, 503 a Grosseto. Vanno aggiunte 219 persone decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 349,8 ogni 100mila residenti. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (405,4 ogni 100mila abitanti), seguita da Firenze (403,6 x100.000) e Pistoia (401,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (233,1 x100.000).