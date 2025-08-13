Incendio lungo la ferrovia: le fiamme minacciano le case

Aggiornamento 21.20: in questo momento, l’Aurelia risulta ancora chiusa all’altezza dell’uscita di Grosseto sud.

Aggiornamento ore 21.15: nelle fasi in cui le fiamme avevano ancora vigore, sono stati precauzionalmente evacuati sia l’albergo che il vicino distributore di carburanti. In questo momento, la linea elettrica ferroviaria è stata disattivata e quindi si procederà alla bonifica della zona interessata dall’incendio da parte del personale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, in quanto l’incendio è stato definitivamente estinto.

Aggiornamento ore 20.20: in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio, che in questo momento è stato ridotto ed è in fase di completa estinzione. Salve le abitazioni minacciate da vicino dalle fiamme grazie al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Regione Toscana. Minacciato da vicino anche un albergo che, precauzionalmente, è stato fatto evacuare. In totale, quattro le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco al lavoro in questo momento.

Grosseto. Vasto incendio in corso lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi, a Grosseto.

Tre le squadre dei Vigili del Fuoco al momento al lavoro per il contenimento dell’incendio, coadiuvati dal personale volontario della Regione. Le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni accanto alla linea ferroviaria.

Notizia in aggiornamento