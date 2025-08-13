Home AmiataMuore famoso artista: paese in lutto
Muore famoso artista: paese in lutto

di Redazione
di Redazione

Santa Fiora (Grosseto).Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Mario De Santis, maestro del chiaroscuro e pittore di straordinaria sensibilità, che con la sua arte ha saputo raccontare la bellezza, la storia e l’anima del nostro territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi.

“Le sue opere, intrise di luce e memoria, resteranno patrimonio prezioso per tutta la comunità – termina la nota. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore. Santa Fiora perde non solo un artista di talento, ma un amico generoso e un interprete autentico della nostra identità”.

Nella foto, Mario De Santis è il primo da sinistra

