“Alice nel paese delle meraviglie”: letture per bambini al Forte San Rocco

Marina di Grosseto (Grosseto). Come ogni anno, anche per questa sesta edizione il San Rocco Festival dedica un pomeriggio ai più piccoli: giovedì 14 agosto, dalle 18.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto (davanti al cancello del cortile esterno), con “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol, interpretato da Sara Donzelli.

L’attrice è maestra nell’arte del narrare, e nel coinvolgimento dei bambini in giochi e fantasie alla fine del racconto: interpretare i vari personaggi e disegnare scene e suggestioni. E “Alice nel paese delle meraviglie” offre un materiale ricco di fantasia e sempre sorprendente, gioia di adulti e bambini.

Scritto nel 1865, il romanzo compie quest’anno 160 anni e gode tuttora di una grande popolarità. Alice, la bambina protagonista, cade attraverso una tana di coniglio in un mondo fantastico popolato da strane creature antropomorfe. Il racconto gioca con la logica ed è considerato uno dei migliori esempi del genere letterario nonsenso. Il suo corso narrativo, la struttura, i personaggi e le immagini hanno avuto un’influenza enorme nella cultura popolare e nella letteratura, specialmente nel genere fantasy.

L’idea dello Spazio bambini è nata per valorizzare lo status di Bandiera Verde dei pediatri italiani di Marina di Grosseto e Principina a Mare, ed è diventato un atteso appuntamento del San Rocco Festival, in cui Sara Donzellii riversa la sua lunga esperienza di pedagoga teatrale, che l’ha vista protagonista di progetti di teatro nella scuola fin dagli esordi milanesi negli anni ’80.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Informazioni e prenotazioni:

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, davanti al cancello del cortile esterno, con inizio alle 18.30

Biglietti

Ingresso a offerta per bambini e accompagnatori