Home Cultura & Spettacoli“Alice nel paese delle meraviglie”: letture per bambini al Forte San Rocco
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Alice nel paese delle meraviglie”: letture per bambini al Forte San Rocco

L'iniziativa è in programma giovedì 14 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Marina di Grosseto (Grosseto). Come ogni anno, anche per questa sesta edizione il San Rocco Festival dedica un pomeriggio ai più piccoli: giovedì 14 agosto, dalle 18.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto (davanti al cancello del cortile esterno), con “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol, interpretato da Sara Donzelli.

L’attrice è maestra nell’arte del narrare, e nel coinvolgimento dei bambini in giochi e fantasie alla fine del racconto: interpretare i vari personaggi e disegnare scene e suggestioni. E “Alice nel paese delle meraviglie” offre un materiale ricco di fantasia e sempre sorprendente, gioia di adulti e bambini.

Scritto nel 1865, il romanzo compie quest’anno 160 anni e gode tuttora di una grande popolarità. Alice, la bambina protagonista, cade attraverso una tana di coniglio in un mondo fantastico popolato da strane creature antropomorfe. Il racconto gioca con la logica ed è considerato uno dei migliori esempi del genere letterario nonsenso. Il suo corso narrativo, la struttura, i personaggi e le immagini hanno avuto un’influenza enorme nella cultura popolare e nella letteratura, specialmente nel genere fantasy.

L’idea dello Spazio bambini è nata per valorizzare lo status di Bandiera Verde dei pediatri italiani di Marina di Grosseto e Principina a Mare, ed è diventato un atteso appuntamento del San Rocco Festival, in cui Sara Donzellii riversa la sua lunga esperienza di pedagoga teatrale, che l’ha vista protagonista di progetti di teatro nella scuola fin dagli esordi milanesi negli anni ’80.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Informazioni e prenotazioni:

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, davanti al cancello del cortile esterno, con inizio alle 18.30

Biglietti

Ingresso a offerta per bambini e accompagnatori

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

RCA e tecnologia: come cambia l’assicurazione auto che...

Giani firma il decreto che fissa la data...

Galleria Orler: le opere di Davide Nunziante in...

Autolinee Toscane: a settembre ripartono linee e corse...

Gestione della foresteria: accordo tra Comune e Parchi...

Vaccinazioni, la Regione al Ministero: “Rivedere la composizione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: