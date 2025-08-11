Golden Odyssey: il giant yacht lungo 124 metri solca il mare dell’Argentario

Porto Ercole (Grosseto). Sabato 9 agosto, il giant yacht Golden Odyssey, tra i più grandi al mondo, è arrivato ancora davanti a Porto Ercole ed è stato subito documentato da Artemare Club con due dei suoi “yacht hunters”, Massimo e Cristina De Dominicis.

Racconta il comandante Daniele Busetto, dal suo archivio storico dello Yachting, che Golden Odyssey, costruito come Project Tatiana presso l’illustre Lurssen Yachts, rappresenta il massimo degli ultimi anni dell’artigianato e del design nautico, è una nave da diporto ammiraglia consegnata al suo proprietario nel 2015, caratterizzata dal design di Martin Francis; si estende per 124 metri di lunghezza e può ospitare fino a 36 ospiti con 76 membri dell’equipaggio e personale.

Il primo proprietario del giant yacht è stato il principe saudita Khaled bin Sultan al Saud, successivamente è stato acquistato da un miliardario cinese con una predilezione per le imbarcazioni di lusso, nel settembre 2024 il Golden Odyssey è stato messa in vendita.

“Questo ulteriore arrivo di uno dei più grandi yacht a Porto Ercole dimostra ancora una volta che le famose navi da diporto prediligono la vista di questo borgo marinaro dell’Argentario dichiarato tra i più belli d’Italia, dove non arrivano continuamente navi da crociera che invadono il suo mare”, dichiara Artemare Club.