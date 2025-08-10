“Paesi in musica a Roccastrada”: la violinista Annastella Gibboni in concerto

Roccastrada (Grosseto). “Paesi in musica a Roccastrada” torna lunedì 11 agosto alle 21.15 nella chiesa della Santissima Concezione di Sticciano alto con il concerto della violinista Annastella Gibboni (ingresso libero e gratuito).

La violinista

Annastella Gibboni (1999) si è diplomata in Violino al Conservatorio “Martucci” di Salerno sotto la guida del maestro Maurizio Aiello. Ha iniziato lo studio dello strumento a 4 anni con il padre Daniele e a 7 anni ha superato l’esame di ammissione al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino.

Nel 2018 è stata ammessa ai corsi triennali di alto perfezionamento dell’Accademia Santa Cecilia di Roma, nella classe del maestro Sonig Tchakerian, diplomandosi nel 2021. Da gennaio 2020 è docente supplente al conservatorio di Latina. Ha partecipato a varie masterclass – con maestri quali Accardo, Berman, De Angelis Fiorini, Pagliani e Tchakerian – e concorsi nazionali e internazionali, classificandosi sempre al primo posto. Nel 2011 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana per meriti musicali.

Si esibisce regolarmente in concerti in tutta Italia, sia da solista che insieme alla sua famiglia di musicisti. Con la sorella gemella Donatella, violinista, ha costituito un duo di violino che si esibisce in Italia e all’estero. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive, esibendosi in diretta: “Italia’s got talent” e “Tu si que vales” su Canale5, “Soliti ignoti”, “UnoMattina in famiglia” e “La vita in diretta” su Rai 1, “Romanzo familiare” su Tv2000, “I fatti vostri” su Rai2. Suona un violino “Pedota” cremonese appositamente costruito per lei.

“Paesi in musica a Roccastrada” è una rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.