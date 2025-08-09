Nuova scuola elementare: il Comune investe 90mila euro per la riqualificazione della viabilità

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione investe 90mila euro per la riqualificazione di via Sicilia, ad Albinia, che sarà completamente riasfaltata e messa in sicurezza, anche in vista della prossima apertura della nuova scuola elementare.

Dai sopralluoghi effettuati dagli uffici tecnici del Comune, il manto stradale della via è risultato usurato a causa dell’intenso traffico veicolare, di mezzi sia pubblici che privati. Il progetto di riqualificazione mira a ricompattare il manto stradale e garantire in sicurezza il drenaggio dell’acqua piovana.

«Il lavoro – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi – prevede un intervento di fresatura dell’asfalto usurato attualmente presente (in gergo tecnico fresatura dello strato di conglomerato bituminoso di usura) per una profondità di circa 3 centimetri e, successivamente, è prevista alla stesura del nuovo tappetino di usura di 3 centimetri sui lati della strada e di 4 centimetri nella parte centrale della via, in modo da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche».

«L’intervento ha lo scopo – aggiunge Berardi – di garantire la riqualificazione della strada sottoposta, in questi anni, sia al traffico veicolare che al passaggio di mezzi pesanti dovuto al cantiere aperto per la costruzione della nuova scuola elementare. Oggi che i lavori sono in fase conclusiva e la scuola è quasi completata, è arrivato il momento di intervenire sulla viabilità, in vista anche del necessario incremento del traffico legato all’apertura della struttura».

«Un investimento di 90mila euro – sottolinea in conclusione il sindaco, Andrea Casamenti – fatto dall’amministrazione per garantire una buona qualità della viabilità intorno alla nuova scuola elementare di Albinia, nella quale, nei prossimi giorni, saranno posizionati gli arredi e che presto sarà inaugurata. Un traguardo del quale siamo molto soddisfatti e che abbiamo perseguito con convinzione e determinazione, nonostante le oggettive difficoltà che si sono presentate nel corso degli anni, dalla necessità di una nuova progettazione ai rallentamenti dovuti alla pandemia».