Home AmiataVerso il Piano operativo: il Comune incontra i residenti di Marroneto
AmiataNotizie dagli Enti

Verso il Piano operativo: il Comune incontra i residenti di Marroneto

L'iniziativa è in programma lunedì 11 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 38 views

Santa Fiora (Grosseto). Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, esprime soddisfazione per l’ampia partecipazione dei cittadini al primo incontro organizzato sul Piano operativo venerdì 8 agosto, al convento della SS Trinità di Selva, dove gli amministratori (il sindaco e la consigliera con delega all’urbanistica Azzurra Radicchi) si sono trovati davanti ad un nutrito gruppo di decine di cittadini.

Il percorso partecipativo prosegue con il secondo appuntamento fissato per lunedì 11 agosto, alle 17.30, alla Piana del Riccio di Marroneto. Sarà un nuovo momento di confronto diretto per raccogliere suggerimenti sulle scelte strategiche per il paese, ma anche su mobilità, edilizia, ambiente, economia e cultura, continuando a costruire insieme la visione di sviluppo del territorio.

“Esprimo soddisfazione per la risposta che c’è stata da parte degli abitanti della frazione di Selva a questa prima chiamata – sottolinea il sindaco Balocchi –, per noi è importante raggiungere l’obiettivo del massimo coinvolgimento della popolazione locale. Gli incontri proseguiranno in tutte le frazioni”.

L’iniziativa, che prende il nome di “Santa Fiora Progetto Tour 2025”, è un laboratorio partecipativo itinerante, che porterà l’amministrazione ad incontrare direttamente cittadini, imprese, tecnici e associazioni in modo da ragionare insieme sul Piano operativo, lo strumento che regola le scelte in materia urbanistica e edilizia.

Anche nella prossima data di lunedì a Marroneto, attraverso attività collaborative e dinamiche di gruppo, i partecipanti, supportati da facilitatori esperti, potranno decostruire le problematiche connesse ai luoghi e metterne a fuoco i valori, ovvero quelle risorse e potenzialità che possono generare un impatto positivo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Nuova scuola elementare: il Comune investe 90mila euro...

Energia rinnovabile per la scuola: il Comune ottiene...

“La tragedia della Palestina”: Moni Ovadia e il...

Musica, spiritualità, arte, buon cibo e tradizione: torna...

Torna la cerimonia dei Provisini d’argento: il Comune...

Palio di Castel del Piano: arte e territorio...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: