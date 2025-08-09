Home Costa d'argentoIncendio sulla Panoramica: fiamme nei pressi delle abitazioni
Incendio sulla Panoramica: fiamme nei pressi delle abitazioni

di Redazione
Porto Ercole (Grosseto). Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 a Porto Ercole, in prossimità dell’abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo.

La sala operativa provinciale dela Regione Toscana ha prontamente attivato numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione Comuni Colline metallifere.

Un direttore operazioni dell’Organizzazione regionale Aib sta coordinando le attività di spegnimento, indirizzando il lavoro a terra e gli sganci di un elicottero antincendi boschivi sulle parti del fronte ritenute più pericolose.

Nonostante il vento in zona e il timore per il coinvolgimento di alcune abitazioni, la situazione è in miglioramento grazie all’ ottimo lavoro svolto.

Sono presenti anche i vigili del fuoco per il presidio delle abitazioni e il rifornimento dei mezzi.

Notizia in aggiornamento 

