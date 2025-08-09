Giustizia e sicurezza: Fratelli d’Italia incontra i cittadini per parlare delle riforme del Governo

Grosseto. Domenica 10 agosto, dalle 18 alle 21, piazza della Provvidenza a Capalbio sarà il cuore di un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza.

“Fratelli d’Italia allestirà un gazebo informativo per discutere con i cittadini delle due grandi riforme che l’Italia attendeva da decenni: giustizia e sicurezza – dichiara Luca Minucci, presidente provinciale del partito -. Un’iniziativa pensata non solo per illustrare i contenuti delle riforme promosse dal Governo, ma anche per ascoltare le opinioni, le idee e le proposte di chi vive ogni giorno il territorio. L’evento vedrà la partecipazione della senatrice Simona Petrucci, che sarà a disposizione per un dialogo diretto con i presenti. Nel corso dell’appuntamento, verrà presentata anche l’edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, simbolo di un legame tra cultura popolare e impegno politico”.

“Fratelli d’Italia non va in vacanza – dichiara la senatrice Simona Petrucci – anzi, anche nel pieno dell’estate continuiamo a essere presenti tra la nostra gente, nei luoghi dove vive, lavora e trascorre il suo tempo libero. È solo attraverso il contatto diretto e costante con i cittadini che possiamo capire fino in fondo le reali esigenze del territorio e trasformarle in azioni concrete. Giustizia e sicurezza non sono slogan, ma pilastri fondamentali per un Paese moderno, libero e capace di garantire opportunità e serenità a tutti. L’impegno del Governo Meloni prosegue: continueremo a portarlo avanti con determinazione attraverso queste e altre grandi riforme con cui stiamo ridando slancio alla nazione“.