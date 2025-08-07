Medico di famiglia cessa dall’attività: gioco di squadra per garantire l’assistenza sanitaria

Grosseto. Gioco di squadra da parte dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per garantire l’assistenza sanitaria a seguito della cessazione dell’attività da parte della dottoressa Elisa Cinelli.
La professionista della Medicina generale nei Comuni di Santa Fiora, Cinigiano e Roccalbegna terminerà il lavoro il 12 agosto.
Dal momento della cessazione i cittadini precedentemente assistiti dalla dottoressa potranno fin da subito scegliere un altro medico (che non abbia ancora raggiunto il numero massimo di assistiti), anche in un altro luogo dell’Azienda diverso da quello di residenza, previa accettazione del professionista interessato.
Per attivare questa procedura è sufficiente seguire le istruzioni alla pagina del sito: https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/scelta-in-deroga-territoriale-del-medico-pediatra-di-famiglia
Per i cittadini che preferissero non procedere alla scelta di un altro medico al di fuori dell’ambito di residenza, dal 18 agosto sarà attivo un progetto di Assistenza primaria oraria (Apo) per garantire continuità delle cure e adeguate risposte alle necessità di assistenza.
Il progetto ha carattere temporaneo, in attesa dell’individuazione definitiva di un nuovo medico titolare.
Pertanto, dal 18 agosto i cittadini senza medico di medicina generale, potranno:
- rivolgersi agli ambulatori Apo (Assistenza primaria oraria) a Santa Fiora, al presidio distrettuale di piazza Balducci, ogni mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 – cellulare 349.4716157 (attivo negli stessi orari di ambulatorio); a Roccalbegna, al presidio distrettuale di piazza IV Novembre, ogni mercoledì dalle 14 alle 19 – cellulare 348.2506771 (attivo negli stessi orari di ambulatorio); a Cinigiano, al presidio distrettuale di piazza Capitan Bruchi, ogni giovedì dalle 14 alle 18 – cellulare 340.5997760 (attivo in orario di ambulatorio);
- contattare telefonicamente il numero 0564.914621 della Casa della Salute di Castel del Piano (via Dante Alighieri, 1) per esigenze che non richiedono necessariamente una valutazione in presenza (ad esempio consulto, prescrizioni), la mattina, tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 13, il pomeriggio, ogni lunedì e martedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.