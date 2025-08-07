Forza Italia, Tajani incontra gli imprenditori grossetani: “Serve un’Italia protagonista nel mondo”

Grosseto. Grande partecipazione ieri al Caffè della Versiliana, il prestigioso salotto culturale estivo di Pietrasanta, per l’intervento del segretario nazionale di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite dell’evento dal titolo “Verso il futuro: il ruolo dell’Italia tra geopolitica e identità”, promosso da Forza Italia.

All’incontro ha preso parte anche il vicesegretario nazionale, l’onorevole Deborah Bergamini, a conferma dell’importanza politica e strategica del tema trattato.

Tra i presenti, il segretario regionale Marco Stella, il segretario provinciale di Grosseto Roberto Berardi, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, oltre a numerosi imprenditori grossetani che hanno seguito con grande interesse l’intervento del Ministro.

La serata si è conclusa con una cena conviviale, durante la quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con il Ministro Tajani su temi di rilievo, quali la politica economica nazionale e le opportunità di scambio e cooperazione con l’estero.

“L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e dialogo – si legge in una nota del partito azzurro –, confermando l’impegno di Forza Italia nel promuovere il confronto tra istituzioni, cittadini e mondo produttivo, con uno sguardo rivolto al futuro del nostro Paese”.