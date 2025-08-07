Mat: il superyacht lungo 44,5 metri attracca alla Pilarella

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ atterrato Mat a Porto Santo Stefano: il primo superyacht di agosto in una banchina della Pilarella vuota, documentato da Artemare Club per l’archivio storico Yachting, da cui risulta che in questi ultimi anni sono sempre meno i grandi yacht che ormeggiano nel porto della sede del Comune di Monte Argentario.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che non si stancherà mai di ricordare per il bene dell’Argentario che “More cruising less yachting”, che Mat, consegnato al suo proprietario nell’agosto 2024, è un super yacht di 44,5 metri, costruito dal Cantiere delle Marche in Italia, ad Ancona, i suoi interni sono stati progettati dalla casa di design italiana Nauta Design, il design esterno è opera di Hydro Tec, è stato progettato per accogliere comodamente fino a 12 ospiti in 6 suite, assistiti da fino a 9 membri d’equipaggio; costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio e ponte in teak, è alimentato da due motori diesel Caterpillar da 1.000, naviga comodamente a 10 nodi, raggiungendo una velocità massima di 14 nodi con un’autonomia fino a 5.000 miglia nautiche.

Lo yacht è stato costruita secondo le normative Rina e le sue caratteristiche includono Wi-Fi e aria condizionata.

A Mat buona sosta all’Argentario e mari calmi e venti favorevoli nelle prossime navigazioni da parte di Artemare Club.