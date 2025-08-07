Home Colline MetallifereCentro polivalente e campino: doppia inaugurazione nelle frazioni
Centro polivalente e campino: doppia inaugurazione nelle frazioni

Venerdì 8 agosto, alle 18.30, a Prata e martedì 12 agosto, alle 18.30, a Tatti

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima inaugura il centro polivalente di Prata, nella struttura dell’ex mattatoio, e il campino di Tatti, entrambi realizzati grazie ai finanziamenti di Far Maremma nell’ambito del progetto “Per un sano stile di vita porte di comunità e turismo di confine.”

Venerdì 8 agosto, alle 18.30, sarà inaugurato il centro polivalente di Prata e martedì 12 agosto, alle 18.30, il campino di Tatti. Interverranno il Comune, il Far Maremma e le associazioni partner del progetto.

Seguirà in entrambe le inaugurazioni un aperitivo, che a Prata sarà offerto dall’associazione Misericordia e a Tatti dal circolo Arci con intrattenimento musicale.

Il progetto “Per un sano stile di vita porte di comunità e turismo di confine” è stato finanziato da Far Maremma con il bando Misura 19.2, Azione specifica Leader “Progetti di rigenerazione di comunità”, con un contributo di 250mila euro. L’importo dell’investimento è di 261mila euro.

Capofila del progetto è il Comune di Massa Marittima, gli altri partner sono: associazione Misericordia di Prata, circolo Arci di Tatti Aps, cooperativa Onlus Insieme, Drago delle Colline Metallifere – Aps

“Si tratta di un investimento concreto per migliorare la qualità della vita nelle nostre frazioni – dichiara il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi –. Restituiamo ai cittadini spazi belli, sicuri e soprattutto funzionali, pensati per favorire la socialità, l’incontro e le attività delle associazioni. Ringrazio Far Maremma e tutte le realtà coinvolte che hanno contribuito al progetto.”

 La cittadinanza è invitata a partecipare.

