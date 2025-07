Allerte e informazioni ufficiali dei Comuni: ecco i canali Whatsapp di protezione civile

Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere – composta dai Comuni di Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Montieri e Roccastrada, – ha attivato un nuovo strumento di comunicazione diretta con i cittadini per quanto riguarda le allerte e le informazioni ufficiali relative alla Protezione Civile: da oggi sono disponibili canali WhatsApp dedicati per ciascun comune.

Questo nuovo servizio nasce con l’obiettivo di garantire informazione tempestiva, trasparente e accessibile, in coerenza con l’approvazione da parte di tutti i Comuni dell’Unione dei propri Piani comunali di Protezione Civile.

“Rendere fruibili e immediate le comunicazioni della Protezione Civile significa contribuire concretamente alla sicurezza dei cittadini, soprattutto in un territorio vasto e articolato come quello delle Colline Metallifere – dichiara Giacomo Termine, presidente dell’Unione –. Desidero ringraziare i dipendenti dell’Unione per il lavoro di qualità svolto: la costruzione e l’attuazione dei piani sono il frutto di un impegno condiviso”.

Nelle prossime settimane, i canali verranno arricchiti con contenuti utili per la popolazione, tra cui: le indicazioni delle aree di attesa e dei centri di raccolta previsti in caso di evacuazione; la descrizione dei rischi del territorio con la localizzazione delle zone a maggiore pericolosità, in base alle caratteristiche idrogeologiche e ambientali; le indicazioni comportamentali da seguire per ciascun rischio ed in caso di allerta.

È sufficiente cliccare sul link del proprio Comune e attivare le notifiche, andando sulla campanella in alto a destra per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

Protezione Civile – Monterotondo Marittimo: https://whatsapp.com/channel/0029Vb675ro7j6g0mpEJIP1o

Protezione Civile – Roccastrada : https://whatsapp.com/channel/0029VbBFqnq89inbyxNqYp3e

Protezione Civile – Montieri: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6dKotEQIamuI3dVq3i

Protezione Civile – Massa Marittima: https://whatsapp.com/channel/0029VbB7y0nLCoWuGFgwdf3C

Oltre alle comunicazioni relative alle allerte meteo, criticità idrogeologiche e piani di evacuazione, i canali includeranno anche le informazioni e gli aggiornamenti legati all’attività Aib (Antincendio boschivo), che rappresenta un ambito fondamentale per la sicurezza ambientale del territorio. La diffusione capillare di queste informazioni – specialmente in estate – è essenziale per una prevenzione efficace e una risposta tempestiva agli incendi boschivi.

L’obiettivo è garantire una protezione civile sempre più vicina, accessibile e pronta ad affrontare ogni evenienza, con il supporto della tecnologia e la partecipazione attiva di tutti i cittadini.