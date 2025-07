Da Magliano in Toscana oltre 13mila euro per Irene Dari: conclusa la raccolta fondi

Magliano in Toscana (Grosseto). Il cuore di Magliano in Toscana batte, davvero, per Irene Dari. Si è chiusa, con un risultato eccezionale di oltre 13mila euro, la raccolta fondi lanciata a fine marzo dal sindaco Gabriele Fusini per sostenere le cure e le spese ad essere legati di Irene, una giovane madre che, a causa di una improvvisa e terribile malattia, ha perso gli arti.

“Sono emozionato, commosso e grato per la generosità che, anche in questa occasione, la nostra comunità ha dimostrato – dichiara il sindaco Fusini -. Irene ha molti legami con il nostro territorio e quindi, sicuramente, questo risultato è dovuto all’affetto di tanti per lei e per la sua famiglia ma c’è anche la generosità della nostra comunità che si dimostra sempre pronta a sostenere progetti che possono davvero cambiare la vita delle persone”.

Con il trasferimento del denaro, per la precisione 13mila 338 euro, sul conto di Irene e la chiusura del conto corrente dedicato aperto a questo scopo, si è quindi conclusa in positivo questa “maratona” di solidarietà che ha visto decine di persone, associazioni, aziende del territorio, versare una cifra per sostenere Irene nella sua nuova vita “che prevede – spiega Fusini – la riorganizzazione di una quotidianità il più serena possibile. Oltre all’aiuto concreto che abbiamo dato, questo gesto ha un valore morale preziosissimo, perché testimonia la nostra vicinanza ad Irene e spero possa aiutarla davvero nel suo percorso. Come ho detto altre volte: sono orgoglioso di essere il vostro sindaco! Grazie, davvero di cuore, a tutti”.